Бари Алибасов из-за коронавируса потерял более 20 миллионов рублей

Об этом Алибасов-младший рассказал во время съемок шоу «Ты не поверишь!». Однако музыкальный продюсер убежден, что безбедная старость ему обеспечена, он ни в чем себе не будет отказывать как минимум еще четыре месяца.Также Бари Алибасов похвастался тем, что у него холодильник забит едой. Там можно найти котлеты, блины, солянку и борщ. Продюсер «На-На» часто приезжает домой к своей супруге, но не остается ночевать. По словам Бари Алибасова, у него достаточно натянутые отношения с дочерью Лидии Федосеевой-Шушкиной Ольгой. Он признался, что не помогает материально жене, так как она получает немалые авторские и живет не бедно. Кроме этого, Бари Алибасов подчеркнул, что ему не нужно наследство знаменитой актрисы, и он не интересуется тем, что она имеет.