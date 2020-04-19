АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником Пасхи

Юморист Евгений Петросян в своём микроблоге в Instagram поздравил поклонников со светлым праздником Пасхи. Он отметил, в этот день можно расслабиться и отпустить хмурые мысли, чтобы в компании самых близких провести время.

Евгений Петросян записал ролик длительностью около 3 минут с поздравлениями для поклонников, в котором сравнил хорошее настроение от приходящего праздника с работой юмориста, желающего настроить людей на хорошую волну. Шоумен отметил, человек, имеющий прекрасное настроение, всегда сможет правильно сориентироваться в жизни, выполнить свою работу и сделать правильный выбор.

Юморист пожелал своим поклонникам не огорчаться из-за сложившейся в мире ситуации, а если и плакать, то только от счастья и радости. По словам Петросяна, ему нравится, когда вокруг раздаётся смех, а его выступления являются причиной этого. В завершении своего импровизированного выступления артист разбил шоколадное яйцо и показал его содержимое. Внутри оказались маленькие конфеты, однако шоумен отметил, что ему необходимо контролировать сахар в крови, но всё же он попробует все угощения понемногу. Своим поклонникам он также пожелал всегда и во всём побеждать. Избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова также поздравила подписчиков своего микроблога фотографией с тюльпанами, яйцами и куличами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
"Излучайте энергию добра": Анна Семенович поздравила фанатов с…
Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от…
Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала…
Asus планирует выпуск нового Zenbook 14 с мощными процессором и…
Игорь Николаев поздравил поклонников с Пасхой и показал архивное фото со старшей дочерью…
Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования…
"Филипп - это уже что-то святое в нашей семье": Галкин не ревнует Пугачеву к…
Академик Александр Чучалин раскрыл тайны…
Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за маленьких…
Опубликованы первые рендеры четырехдверного Ford Mustang…
Оксана Воеводина рассказала об изменениях в жизни после рождения сына…
Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с…
Просмотреть все новости