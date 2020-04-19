"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником Пасхи

Евгений Петросян записал ролик длительностью около 3 минут с поздравлениями для поклонников, в котором сравнил хорошее настроение от приходящего праздника с работой юмориста, желающего настроить людей на хорошую волну. Шоумен отметил, человек, имеющий прекрасное настроение, всегда сможет правильно сориентироваться в жизни, выполнить свою работу и сделать правильный выбор.Юморист пожелал своим поклонникам не огорчаться из-за сложившейся в мире ситуации, а если и плакать, то только от счастья и радости. По словам Петросяна, ему нравится, когда вокруг раздаётся смех, а его выступления являются причиной этого. В завершении своего импровизированного выступления артист разбил шоколадное яйцо и показал его содержимое. Внутри оказались маленькие конфеты, однако шоумен отметил, что ему необходимо контролировать сахар в крови, но всё же он попробует все угощения понемногу. Своим поклонникам он также пожелал всегда и во всём побеждать. Избранница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова также поздравила подписчиков своего микроблога фотографией с тюльпанами, яйцами и куличами.