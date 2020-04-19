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В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына Степана

В честь светлого праздника для православных верующих Пасхи известный актер Сергей Безруков впервые показал внешность полуторагодовалого сына Степана. Семейство собралось за одним столом, а глава семьи снял этот момент на камеру и поделился им со своими фанатами в Instagram.
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына Степана

Ранее снимки с сыном Безруков публиковал исключительно со спины или в профиль, не позволяя поклонникам рассмотреть внешность наследника. Теперь же такая возможность представилась. Под опубликованным фото с поздравлениями от кумира с Пасхой фолловеры принялись обсуждать фотоснимок, устроив спор относительно того, на кого Степан больше похож - на отца или мать Анну Матисон. Также сравнивалась внешность Степана с его сестрой Марией, которая сидит за столом рядом с братом.

Фанаты в ответ поздравили счастливое семейство с наступившим праздником, пожелав всего самого наилучшего, а также поблагодарив своего кумира за семейное фото.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:19

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