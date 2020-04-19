В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына Степана

Ранее снимки с сыном Безруков публиковал исключительно со спины или в профиль, не позволяя поклонникам рассмотреть внешность наследника. Теперь же такая возможность представилась. Под опубликованным фото с поздравлениями от кумира с Пасхой фолловеры принялись обсуждать фотоснимок, устроив спор относительно того, на кого Степан больше похож - на отца или мать Анну Матисон. Также сравнивалась внешность Степана с его сестрой Марией, которая сидит за столом рядом с братом.Фанаты в ответ поздравили счастливое семейство с наступившим праздником, пожелав всего самого наилучшего, а также поблагодарив своего кумира за семейное фото.