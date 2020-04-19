Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось машины





Особенность «докатки» в том, что она значительно отличается от стандартного колеса по размерам. В жизни каждого водителя случались ситуации, когда происходил прокол колеса. В этом случае запаска может здорово выручить, но следует уяснить, что она подойдет исключительно для краткосрочных поездок.Вес «докатки» обычно около 15 килограмм, а обычного колеса – 20. Эти параметры созданы не просто так. Запаску, которая меньше по размеру, удобно возить с собой в багажнике, а простое колесо может туда даже не поместиться. При эксплуатации авто с «докаткой» управляемость машины может снизиться, так как ее немного ведет в сторону. Автослесари по этой причине выступают против установки запаски на ведущее колесо. Это может привести даже к возникновению аварии. Поэтому, если пробилось переднее колесо, то лучше на его место переставить заднее, а «докатку» установить сзади. Эти действия позволят доехать до ближайшей СТО.Когда запаску устанавливают на переднюю ось авто, то обеспечивается увеличение тормозного пути, если срабатывает система ABS. В результате водитель может отклониться от траектории выбранного движения, что представляет особую опасность в условиях города.