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Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось машины

Автолюбители часто используют «докатку» в качестве запасного колеса. Эксперты рассказали, почему это опасно делать, особенно, если установка осуществляется на ведущую ось машины.
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось машины

Особенность «докатки» в том, что она значительно отличается от стандартного колеса по размерам. В жизни каждого водителя случались ситуации, когда происходил прокол колеса. В этом случае запаска может здорово выручить, но следует уяснить, что она подойдет исключительно для краткосрочных поездок.

Вес «докатки» обычно около 15 килограмм, а обычного колеса – 20. Эти параметры созданы не просто так. Запаску, которая меньше по размеру, удобно возить с собой в багажнике, а простое колесо может туда даже не поместиться. При эксплуатации авто с «докаткой» управляемость машины может снизиться, так как ее немного ведет в сторону. Автослесари по этой причине выступают против установки запаски на ведущее колесо. Это может привести даже к возникновению аварии. Поэтому, если пробилось переднее колесо, то лучше на его место переставить заднее, а «докатку» установить сзади. Эти действия позволят доехать до ближайшей СТО.

Когда запаску устанавливают на переднюю ось авто, то обеспечивается увеличение тормозного пути, если срабатывает система ABS. В результате водитель может отклониться от траектории выбранного движения, что представляет особую опасность в условиях города.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:12

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