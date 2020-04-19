Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне желудка





Данный недуг может в некоторых случаях приводить к осложнениям, а сталкиваются с ним от 40 до 60% людей. К основным симптомам относят отрыжку, изжогу, дисфагию или нарушение моторики пищевода и неправильная проходимость пищи по нему, боль при глотании или одинофагия, болевые ощущения в верхних отделах живота, а также грудной клетке. При ГЭРБ в некоторых случаях случается осложнение в виде перестройки эпителия, именуемом Пищеводом Барретта. Именно это состояние расценивается медиками, как предраковое.Заболевание усугубляется курением и злоупотреблением алкоголя. То есть люди с данными вредными привычками находятся в группе риска, предупредил Луканин, передает «Говорит Москва».