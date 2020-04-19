Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в Коммунарке

Я знаю, как мне повезло. Несомненно, не каждый может себе позволить получать большое количество внимания со стороны медиков и так лечиться, как я. Однако у меня получилось попасть в нужное место», — сообщил коллекционер.





Александр Васильев был госпитализирован в апреле после того, как у него появился кашель и поднялась температура. По словам телеведущего, его поместили в хорошую палату и кормят 5 раз в день. Больница хорошо оборудована, а медперсонал помогает бороться с заболеванием, отмечает искусствовед. Он также добавил, что считает себя удачливым человеком, поскольку смог вовремя попасть в клинику.Васильев отмечает, терапия в Коммунарке «имеет одурманивающие свойства», поскольку он постоянно хочет спать, замечает отсутствие желания общаться по телефону, а также присутствует апатия. У телеведущего два раза брали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. «Медики говорят, что скоро я смогу вернуться домой, поскольку иду на поправку. Мне назначили дыхательную гимнастику для легких для быстрого возвращения в форму», — подчеркнул Васильев.