АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в Коммунарке

Историк моды Александр Васильев рассказал, что ему повезло оказаться в клинике в Коммунарке. Телеведущий утверждает, его окружают очень хорошие врачи, и скоро он пойдёт на поправку.

Александр Васильев был госпитализирован в апреле после того, как у него появился кашель и поднялась температура. По словам телеведущего, его поместили в хорошую палату и кормят 5 раз в день. Больница хорошо оборудована, а медперсонал помогает бороться с заболеванием, отмечает искусствовед. Он также добавил, что считает себя удачливым человеком, поскольку смог вовремя попасть в клинику.
«
Я знаю, как мне повезло. Несомненно, не каждый может себе позволить получать большое количество внимания со стороны медиков и так лечиться, как я. Однако у меня получилось попасть в нужное место», — сообщил коллекционер.

Васильев отмечает, терапия в Коммунарке «имеет одурманивающие свойства», поскольку он постоянно хочет спать, замечает отсутствие желания общаться по телефону, а также присутствует апатия. У телеведущего два раза брали тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. «Медики говорят, что скоро я смогу вернуться домой, поскольку иду на поправку. Мне назначили дыхательную гимнастику для легких для быстрого возвращения в форму», — подчеркнул Васильев.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
"Излучайте энергию добра": Анна Семенович поздравила фанатов с…
Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от…
Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала…
Asus планирует выпуск нового Zenbook 14 с мощными процессором и…
Игорь Николаев поздравил поклонников с Пасхой и показал архивное фото со старшей дочерью…
Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования…
"Филипп - это уже что-то святое в нашей семье": Галкин не ревнует Пугачеву к…
Академик Александр Чучалин раскрыл тайны…
Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за маленьких…
Опубликованы первые рендеры четырехдверного Ford Mustang…
Оксана Воеводина рассказала об изменениях в жизни после рождения сына…
Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с…
Просмотреть все новости