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Ученые рассказали о влиянии солнечного света на кишечный микробиом

Ученые из Канады выяснили, влияет ли солнечный свет (УФ-лучи) на кишечный микробиом. Оказалось, длительное воздействие приводит к определенным изменениям.

Ученые провели исследование с участием 21 женщины. В течение трех месяцев 9 добровольцев принимали добавки витамина D, а 12 не использовали БАДы. Анализ показал, что у первой группы уровень «солнечного витамина» стал нормальным, а во второй образовался дефицит.

На втором этапе все женщины прошли три сеанса воздействия ультрафиолетовых лучей. Процедура помогла поднять уровень витамина D в крови всех добровольцев. Сравнив микробиом участниц эксперимента, ученые выяснили, что УФ-лучи позволили его сбалансировать и разнообразить.
«Мы выяснили, что от выработки витамина D зависит человеческий микробиом. УФ-лучи помогают ускорить производство нужного нам вещества, которое очень полезно для кишечника. Подобрать точную дозировку нельзя, поскольку все зависит от индивидуальных особенностей организма. Ясно одно, что зимой мы получаем из пищи слишком мало витаминов, а значит нужно подключать БАДы», - рассказала одна из авторов работы Элсе Босман.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 20:00

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