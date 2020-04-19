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Ученые: Обнаружен механизм борьбы клеток с инфекцией, который поможет разработать альтернативу антибиотикам

Международной группе ученых удалось обнаружить механизм клеток, пораженных синегнойной палочкой, который определяет инфекцию и методы борьбы с ней. Подобные результаты позволят в будущем разработать более эффективную альтернативу антибиотикам.

Синегнойная палочка является опасным инфекционным агентом, который обитает в почве и воде. Подобная бактерия вызывает опасные патологии у людей со слабой иммунной системой, способствуя развитию болезней мочеполовой системы, воспаления легких и сепсиса. Главным нюансом этого микроорганизма считается устойчивость к антибиотикам, которую вскоре можно будет обойти. Речь идет о новом исследовании, которое возглавила команда микробиологов из Оксфордского университета.

Известно, что болезнетворные бактерии используют так называемое «чувство кворума» для координации действий в организме-хозяине. Для борьбы с синегнойной палочкой антитела получают информацию о плотности колонии и наличии чужих микроорганизмов. Это достигается с помощью AhR-рецепторов или рецепторов ароматических углеводов. Они способны понимать «язык» патогенов и пользоваться им для защиты тела человека, сообщая о статусе-кво сообщества синегнойных палочек иммунной системе.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:57

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