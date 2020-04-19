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Режиссер Джеймс Ганн включил в список лучших боевиков «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова

Американский режиссер Джеймс Ганн, известный по работе над дилогией «Стражи Галактики», опубликовал в своём микроблоге в Twitter список фильмов, которые необходимо посмотреть его поклонникам. В ТОП лучших боевиков также вошел «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова.

Джеймс Ганн, составив список самых лучших боевиков, включил в него фильмы «Матрица», «Ультиматум Борна», «Крепкий орешек», «Миссия невыполнима: Последствия», «Рейд», «Пьяный мастер 2», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Кингсмен: Секретная служба», «Леон», «Джон Уик» и другие знаменитый картины. Стоит отметить, в данный рейтинг также попал и фильм российского производства - «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, в котором Константин Хабенский сыграл главную роль. Один из поклонников спросил, почему в список не вошли проекты Marvel.

Режиссер сообщил о намеренном исключении супергероев из ТОПа самых лучших боевиков. Однако, если бы включил их в рейтинг, то туда бы вошли два фильма о «Дэдпуле», «Железный человек», «Логан» и «Человек-паук: Через вселенные». Джеймс Ганн утверждает, что большое количество картин пришлось вычеркнуть при составлении списка, поскольку изначально ТОП состоял из 140 кинолент. Он также отметил, следующий рейтинг будет состоять их лучших романтических комедий, которым стоит уделить внимание во время карантина.

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Культура / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:00

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