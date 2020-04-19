Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked! 2





Surf ‘n’ Turf вводит в игру новые рецепты, кухни и поваров. Геймеров ждут 12 уровней готовки на пляже, а также оригинальные приспособления. К примеру, водяной пистолет поможет весело помыть посуду или облить товарищей.Too Many Cooks Pack предлагает пользователям Overcooked! 2 выбрать нового повара. В базе имеется единорог, инопланетянин с фиолетовым телом, трехцветная кошка, забавная обезьяна и морж. При покупке базовой версии предоставляется скидка в размере 40%, то есть игра обойдется всего с 279 рублей. Вариант Gourmet Edition, оцененный в 702 рубля, включает все имеющиеся дополнения.