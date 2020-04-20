Разработчики Instagram объединили усилия, чтобы создать трекер распространения COVID-19
Трекер распространения COVID-19 от Кевина Систрома и Майка Кригера стал большим сюрпризом для многих пользователей Сети. Разработчики Instagram объединили усилия, чтобы создать ресурс для борьбы с пандемией.
Кевин Систром и Майк Кригер недавно представили свой совместный проект RT.live - онлайн-ресурс, предоставляющий информацию о распространении коронавирусной инфекции в каждом штате США. Известно, что это первый продукт, выпущенный соучредителями Instagram после того, как оба программиста покинули команду Facebook. По словам создателей, трекер использует преимущества открытого подхода Кевина Систрома к вычислению R, которое равняется среднему числу людей, зараженных COVID-19.
Подобная методика позволяет вычислить, насколько хорошо тот или иной американский регион справляется с пандемией: все, что ниже показателя - свидетельствует об успешной борьбе с недугом. Портал также позволяет фильтровать статистику по областям, времени и применению практики укрытий на месте. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, текущее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в США составляет более 695,3 тысяч человек, а число летальных случаев выросло до 32,4 тысяч.
Кевин Систром и Майк Кригер недавно представили свой совместный проект RT.live - онлайн-ресурс, предоставляющий информацию о распространении коронавирусной инфекции в каждом штате США. Известно, что это первый продукт, выпущенный соучредителями Instagram после того, как оба программиста покинули команду Facebook. По словам создателей, трекер использует преимущества открытого подхода Кевина Систрома к вычислению R, которое равняется среднему числу людей, зараженных COVID-19.
Подобная методика позволяет вычислить, насколько хорошо тот или иной американский регион справляется с пандемией: все, что ниже показателя - свидетельствует об успешной борьбе с недугом. Портал также позволяет фильтровать статистику по областям, времени и применению практики укрытий на месте. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, текущее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в США составляет более 695,3 тысяч человек, а число летальных случаев выросло до 32,4 тысяч.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 04:00