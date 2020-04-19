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Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра Гобозова

Экстрасенсы Григорий Кузнецов и Дмитрий Волхов назвали местоположение Александра Гобозова. Последний раз звезда проекта «Дом-2» выходил на связь прошлой осенью.
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра Гобозова

Экс-супруга Алина рассказала, что Гобозов собрал вещи и улетел за границу. По прибытию он созванивался с ней, но в беседе название страны не называл. Его мать Ольга Васильевна переживает за сына, поэтому попросила участников «Битвы экстрасенсов» помочь с поисками.

Гобозов каждый день общался с маленьким сыном, а последние месяцы ни разу не связывался с Робертом. Мать знает, что ее наследник должен неизвестному ей человеку 300 тыс. рублей, и не исключает, что он мог попасть в кабалу.

Волхов рассказал, что выпускник телестройки должен более крупную сумму и прячется от настойчивых и опасных «заемщиков» за пределами города. Искать его стоит на пригородной даче одного из знакомых. Кузнецов назвал проблему очень серьезной, но ее детали озвучил только Ольге Васильевне.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:51

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