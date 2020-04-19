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Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

На видео-хостинге Youtube появился необычный видеоролик с участием МиГ-31 и F-16. На кадрах видно, как пилот российского самолета здоровается с истребителем НАТО.

Известно, что МиГ-31 сопровождал стратегический бомбардировщик Ту-95МС в международном воздушном пространстве, когда к их компании присоединился F-16, принадлежащий ВВС одной из стран Североатлантического альянса. Видеоролик запечатлел момент сближения российского перехватчика с иностранным ЛА, которому подал знак. Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.

Известно, что самолет НАТО сначала сравнялся с отечественным самолетом, а впоследствии улетел в сторону. Стоит отметить, что МиГ-31 значительно превосходит своего "конкурента" по техническим характеристикам. В то время как американский истребитель 4-й генерации способен разгонятся до 2,1 тысячи км/ч, российский аналог может развивать скорость до 2,5 тысяч км/ч, совершать перехваты и уничтожать силы противника при любых погодных условиях.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:42

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