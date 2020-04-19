Полина Гагарина нарушила самоизоляцию и похвасталась белоснежным платьем

«Вчера для деток был волнительный эфир. Из-за вируса им пришлось выступать перед пустым залом, но все настроились на позитив, собрались и продемонстрировали свои способности. Вы настоящие герои и победители. Зрители сделали свой выбор – команда финалистов сформирована», - рассказала Гагарина.

На представленном фото Гагарина запечатлена в легком, струящемся платье в пол. Под прозрачной тканью, украшенной цветами, можно рассмотреть стройные ноги артистки.Фолловеры написали, что исполнительница подобрала невероятно женственный образ. Осыпав артистку многочисленными комплиментами, поклонники перешли к обсуждению конкурсантов «Голоса». Многие расстроились, что выбыла Таисия.