Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное старение





Марина Федункив сообщила, что не приветствует вмешательства со стороны хирургии. Актриса может себе позволить выйти в свет без косметики на лице, поскольку больше ценит натуральную красоту. «Я, безусловно, слежу за собой, прибегаю к услугам косметолога, однако не стремлюсь превратиться в обладательницу идеально гладкого лица без морщинок», — сообщила артистка. Участница Comedy Woman не скрывает, что ранее делала «уколы красоты», однако ложиться под нож пластического хирурга не намерена. Федункив отметила, кроме гиалуроновой кислоты больше ничего себе не вкалывала, а ботокс для неё противопоказан.Старение не беспокоит актрису, скрывать свой возраст она не считает нужным. Поклонники артистки рады, что она умеет обыграть любую жизненную ситуацию и не боится выглядеть смешной. Знаменитость рассказала, ей нравится быть такой, какая она есть. «В связи со сложившейся ситуацией в мире, когда вокруг много негатива, моя задача радовать людей. Если у меня это хорошо получается, то почему бы и нет», — сообщила звезда. Во время соблюдения режима самоизоляции Федункив радует подписчиков смешными скетчами и записями песен и видеоклипов. «Сейчас я записываю композицию, релиз которой произойдёт летом. Она должна стать новым хитом, с весёлым клипом, а осенью мы с группой отправимся на гастроли. Это будет точно весело», — заявила актриса.