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Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное старение

Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное старение и не собирается ложиться под нож пластического хирурга, чтобы превращаться в вечно молодую женщину без возраста. Для поддержания красоты она пользуется услугами косметолога.

Марина Федункив сообщила, что не приветствует вмешательства со стороны хирургии. Актриса может себе позволить выйти в свет без косметики на лице, поскольку больше ценит натуральную красоту. «Я, безусловно, слежу за собой, прибегаю к услугам косметолога, однако не стремлюсь превратиться в обладательницу идеально гладкого лица без морщинок», — сообщила артистка. Участница Comedy Woman не скрывает, что ранее делала «уколы красоты», однако ложиться под нож пластического хирурга не намерена. Федункив отметила, кроме гиалуроновой кислоты больше ничего себе не вкалывала, а ботокс для неё противопоказан.

Старение не беспокоит актрису, скрывать свой возраст она не считает нужным. Поклонники артистки рады, что она умеет обыграть любую жизненную ситуацию и не боится выглядеть смешной. Знаменитость рассказала, ей нравится быть такой, какая она есть. «В связи со сложившейся ситуацией в мире, когда вокруг много негатива, моя задача радовать людей. Если у меня это хорошо получается, то почему бы и нет», — сообщила звезда. Во время соблюдения режима самоизоляции Федункив радует подписчиков смешными скетчами и записями песен и видеоклипов. «Сейчас я записываю композицию, релиз которой произойдёт летом. Она должна стать новым хитом, с весёлым клипом, а осенью мы с группой отправимся на гастроли. Это будет точно весело», — заявила актриса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:18

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