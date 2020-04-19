Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла Джексона

Звездный стилист и визажист Гоар Аветисян в который раз порадовала подписчиков в соцсети Instagram своей способностью "перевоплощаться" в других людей с помощью косметики. Последним выбором знаменитости стал Майкл Джексон, а работа по созданию амплуа "короля поп-музыки" вынудила бьюти-блогера "спать лишь четыре часа". Аветисян добавила, что за 22 дня карантина смогла "поспать до обеда" лишь один раз, поскольку раздумывала над следующим интересным образом.Большинство фанатов удивились столь искусному макияжу и засыпали кумира комплиментами по поводу её таланта. В комментариях многие эксперты признавались, что за годы работы не могли добиться значительного сходства с какими-либо звездами. Все же, это не первый раз, когда фолловеры восхищаются навыками Аветисян. Днями ранее она выставила фотографии, на который выглядела значительно помолодевшей, и смогла перевоплотится в Красную Шапочку.