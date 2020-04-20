В Сети обсуждают снимок Алены Водонаевой «без левой груди»
Алена Водонаева, «лишившаяся левой груди», насмешила фанатов новым фото. Пост экс-участницы проекта «Дом-2» вызвал бурное обсуждение в Instagram.
На представленных снимках Водонаева запечатлена в черном наряде с глубоким декольте. Модель смотрит в камеру сексуальным взглядом через стекло. Съемка получилась соблазнительной, но на одном из кадров фотограф размыл левую грудь знаменитости. Подобный дефект вызвал издевательства со стороны хейтеров.
Подписчики пошутили, что амазонки удаляли правую грудь для стрельбы из лука. В связи с этим некоторые граждане развили тему, предположив, что Водонаева – левша. Часть фолловеры посчитала, что модель похожа на королеву вампиров.
Ранее ведущая показала приготовленную во время карантина жареную картошку и назвала блюдо «жирной тварью».
На представленных снимках Водонаева запечатлена в черном наряде с глубоким декольте. Модель смотрит в камеру сексуальным взглядом через стекло. Съемка получилась соблазнительной, но на одном из кадров фотограф размыл левую грудь знаменитости. Подобный дефект вызвал издевательства со стороны хейтеров.
Подписчики пошутили, что амазонки удаляли правую грудь для стрельбы из лука. В связи с этим некоторые граждане развили тему, предположив, что Водонаева – левша. Часть фолловеры посчитала, что модель похожа на королеву вампиров.
Ранее ведущая показала приготовленную во время карантина жареную картошку и назвала блюдо «жирной тварью».