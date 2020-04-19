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Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали мир

Архивные фото вирусной лаборатории Уханя, опубликованные изданием China Daily два года назад, шокировали мир. Кадры, по мнению журналистов, подтверждают правоту Дональда Трампа, обвиняющего Китай в распространении коронавируса.
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали мир

Пекин пытался переложить вину за пандемию на США. Американские власти придерживаются противоположенного мнения. Вашингтон собирается провести детальное расследование и доказать вину КНР в утечке COVID-19. На фоне затянувшегося противостояния между державами архивные снимки вызвали общественный резонанс. В статье говорилось о хранилище с 1500 разными штаммами.

На представленном снимке лаборантка стоит на фоне морозильной камеры с пробиркой. По периметру дверцы проложена резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность. Видно, что она давно отвалилась и не выполняет возложенные на нее функции. Эксперты не знают, может ли подобный дефект снижать безопасность хранения вирусов, но американцы уверены, что доказали вину Китая в пандемии, сообщает МК.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:56

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