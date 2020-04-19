Asus планирует выпуск нового Zenbook 14 с мощными процессором и видеокартой





Инсайдеры сообщают, что Zenbook 14 UX434IQ оснастят мобильным чипсетом AMD Ryzen 4000 и дискретным графическим адаптером NVIDIA MX 350. Это решение считается экстраординарным для Asus, который предпочитал использовать процессоры U-серии с номинальным TDP в 15 Вт для своих компактных ПК серии Zenbook 14. Теперь же в одной из комплектаций ультрабука числится 8-ядерный Ryzen 7 4700U с 16 потоками, базой которого послужила 7-нм архитектура Zen 2.Подобные технологии позволяют разгонять производительность устройства в режиме Turbo-boost до 4,1 ГГц. Кроме того, новинка получит 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4-4266. Что касается графической подсистемы, то она характеризуется 7 вычислительными блоками Vega с эффективной частотой 1600 МГц. А вот геймеров на профессиональной арене и дизайнеров 3D-моделей порадует видеоускоритель, который предоставляет 640 ядер CUDA с базовой и эффективной частотой 1354 и 1468 МГц соответственно.