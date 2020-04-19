Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой Сивковой

«Вячеслав является отцом моего будущего ребенка, поэтому мы продолжаем общаться. У него есть желание, а я препятствовать не собираюсь. Да, он выбрал другую женщину, но не бросил меня одну. Ему интересно мое состояние, анализы, совместные походы на УЗИ», - рассказала 29-летняя Сивкова.

Фолловеры осудили Дайчева, бросившего беременную девушку ради Алексы. Сама артистка в свою оправдание отрицает, что отбивала чужого жениха, и называет произошедшее стечением обстоятельств.Балерина пояснила фанатам, что прожила с Дайчевым хорошие моменты, и не собирается удалять совместные романтические фотографии. В запечатленные на них минуты она испытывала счастье, поэтому не хочет стирать их из памяти.