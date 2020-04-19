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Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения сына

Лариса Гузеева сегодня отмечает не только Светлую Пасху, но и день рождения старшего сына. Ведущая приняла поздравления и по этому поводу поделилась архивными снимками 28-летнего Георгия.
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения сына

В профиле Ларисы Гузеевой на веб-платформе Instagram появилось трогательное поздравление ее сыну Георгию, который празднует 19 апреля собственное 28-летие. «Мой прекрасный, самый лучший на свете сын, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив! Я рядом», - дописала к публикации ведущая программы «Давай поженимся!». Известно, что наследник шоувумен почти никогда не появляется на публике рядом с мамой в отличии от своей сестры Ольги.

Георгий живет отдельно и два года назад сыграл свадьбу в Грузии - на родине своего отца Кахи Толордавы. Сообщается, что женой молодого человека стала некая Анна, которая смогла найти общий язык со свекровью. Гузеева тепло относится к невестке, но удивила поклонников заявлением о том, что «запретила» ей делать аборт в случае незапланированной беременности. Знаменитость сообщила, что готова помогать Георгию с воспитанием детей, поэтому категорически против подобной процедуры.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:03

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