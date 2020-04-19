Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения сына

В профиле Ларисы Гузеевой на веб-платформе Instagram появилось трогательное поздравление ее сыну Георгию, который празднует 19 апреля собственное 28-летие. «Мой прекрасный, самый лучший на свете сын, мечтай, летай, твори, люби, будь здоров, весел, счастлив и удачлив! Я рядом», - дописала к публикации ведущая программы «Давай поженимся!». Известно, что наследник шоувумен почти никогда не появляется на публике рядом с мамой в отличии от своей сестры Ольги.Георгий живет отдельно и два года назад сыграл свадьбу в Грузии - на родине своего отца Кахи Толордавы. Сообщается, что женой молодого человека стала некая Анна, которая смогла найти общий язык со свекровью. Гузеева тепло относится к невестке, но удивила поклонников заявлением о том, что «запретила» ей делать аборт в случае незапланированной беременности. Знаменитость сообщила, что готова помогать Георгию с воспитанием детей, поэтому категорически против подобной процедуры.