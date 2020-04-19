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Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное поведение

Учёные в ходе исследований смогли обнаружить в мозге область, благодаря которой можно контролировать степень опьянения и бороться со злоупотреблением алкоголем. Эксперимент проводился на мышах.

Учёные из США пришли к выводу, если при воздействии на конкретную систему в области мозга, которая связана с мотивацией и эмоциональным поведением, попробовать отключить её, то, вероятнее всего, снизится употребление большого количества спиртных напитков. Специалисты сообщили, люди, злоупотребляющие алкоголем, особенно будучи подростком или во время студенчества, подвержены более высокому риску стать алкоголиками.

Эксперты отметили, встречаясь с друзьями, можно не заметить, как общение превратится в попойку. Это происходит, когда в течение 2 часов человек употребляет 4-5 обычных напитка, в состав которых входит спирт. В частности, это может быть пиво. Специалисты решили отыскать управление подобным поведением. По этой причине они проанализировали опиоидные системы мозга. Учёные смогли обнаружить, что деактивация одного из рецепторов способна уменьшить желание выпить. Однако стоит отметить, зачастую его работа приводит к тому, что человек испытывает стресс и неудовлетворение.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:58

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