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Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала медицину

Жюли ЛеБретон рассказала, что ради съемок в сериале «Хроника эпидемии» изучала медицину. Первые 10 серий режиссер Ян Лануэт Тюржен снял за пару месяцев до появления коронавируса.
Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала медицину

ЛеБретон играет в сериале врача Анн-Мари Леклер. В юные годы актриса действительно задумывалась о карьере медика, но обучение на отделении точных наук оказалось неудачным, поэтому она выбрала другой путь. Несмотря на это, знаменитость обожает все, связанное с медициной.
«Я не могла понять часть сценария, поэтому открывала интернет и искала информацию. С помощью видеоуроков я узнала, как проводить обследования. Работа принесла мне огромное удовольствие», - цитирует «Телепрограмма» ЛеБретон.

Приглашенные в качестве экспертов инфекционисты и вирусологи научили съемочную группу отличать бактерии от вирусов. За время работы в сериале актриса поняла, как сложно среди ложных новостей выбрать достоверную и важную информацию. Звезда надеется, что зрители внимательно посмотрят сериал и станут с трепетом относиться к своей жизни.

Леклер, воспитывающая 16-летнюю дочь, является профессионалом. Во время эпидемии ей приходится не легко, но ее эмоции можно прочитать только в глазах. Ей приходится ради спасения людей действовать хладнокровно и быстро.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:21

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