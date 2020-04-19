Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала медицину

«Я не могла понять часть сценария, поэтому открывала интернет и искала информацию. С помощью видеоуроков я узнала, как проводить обследования. Работа принесла мне огромное удовольствие», - цитирует «Телепрограмма» ЛеБретон.





ЛеБретон играет в сериале врача Анн-Мари Леклер. В юные годы актриса действительно задумывалась о карьере медика, но обучение на отделении точных наук оказалось неудачным, поэтому она выбрала другой путь. Несмотря на это, знаменитость обожает все, связанное с медициной.Приглашенные в качестве экспертов инфекционисты и вирусологи научили съемочную группу отличать бактерии от вирусов. За время работы в сериале актриса поняла, как сложно среди ложных новостей выбрать достоверную и важную информацию. Звезда надеется, что зрители внимательно посмотрят сериал и станут с трепетом относиться к своей жизни.Леклер, воспитывающая 16-летнюю дочь, является профессионалом. Во время эпидемии ей приходится не легко, но ее эмоции можно прочитать только в глазах. Ей приходится ради спасения людей действовать хладнокровно и быстро.