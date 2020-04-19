Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с СССР"





Во время очередного эфира телеканала "Россия 1" Владимир Путин выступил с заявлением, что объединение усилий стран бывшего СССР идет на пользу многим. По мнению президента России, население этих государств постепенно избавляется от опасений по поводу возрождения советской империи. 67-летний политик сообщает, что нет ничего удивительного в интеграции граждан СНГ помимо того, что дружественные народы не пытаются "двигаться по этому пути эффективнее".Российский лидер говорит, что пример повышения конкурентоспособности посредством взаимопомощи можно наблюдать по всему миру. А для постсоветских республик этот процесс якобы может стать намного выгоднее ввиду общей инфраструктуры транспорта, энергетики и связи. Путин также обвинил Запад в том, что иностранные власти до недавнего времени отказывались вести дела с Евразийским экономическим союзом из-за нежелания видеть "достойного конкурента".