Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с СССР"
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что население постсоветских стран преодолевает фобии прошлого, связанные с СССР. Российский лидер отметил, что страхи перед возрождением Советского Союза становятся все менее выраженными.
Во время очередного эфира телеканала "Россия 1" Владимир Путин выступил с заявлением, что объединение усилий стран бывшего СССР идет на пользу многим. По мнению президента России, население этих государств постепенно избавляется от опасений по поводу возрождения советской империи. 67-летний политик сообщает, что нет ничего удивительного в интеграции граждан СНГ помимо того, что дружественные народы не пытаются "двигаться по этому пути эффективнее".
Российский лидер говорит, что пример повышения конкурентоспособности посредством взаимопомощи можно наблюдать по всему миру. А для постсоветских республик этот процесс якобы может стать намного выгоднее ввиду общей инфраструктуры транспорта, энергетики и связи. Путин также обвинил Запад в том, что иностранные власти до недавнего времени отказывались вести дела с Евразийским экономическим союзом из-за нежелания видеть "достойного конкурента".
Во время очередного эфира телеканала "Россия 1" Владимир Путин выступил с заявлением, что объединение усилий стран бывшего СССР идет на пользу многим. По мнению президента России, население этих государств постепенно избавляется от опасений по поводу возрождения советской империи. 67-летний политик сообщает, что нет ничего удивительного в интеграции граждан СНГ помимо того, что дружественные народы не пытаются "двигаться по этому пути эффективнее".
Российский лидер говорит, что пример повышения конкурентоспособности посредством взаимопомощи можно наблюдать по всему миру. А для постсоветских республик этот процесс якобы может стать намного выгоднее ввиду общей инфраструктуры транспорта, энергетики и связи. Путин также обвинил Запад в том, что иностранные власти до недавнего времени отказывались вести дела с Евразийским экономическим союзом из-за нежелания видеть "достойного конкурента".
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:19