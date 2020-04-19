Ученые определили механизм влияния коронавируса на мозг
Ученые из Франции определили точный механизм воздействия коронавируса на человеческий мозг. Оказалось, восстановление после выздоровления занимает времени больше, чем после инсульта.
Симптомами КВИ являются не только высокая температура и кашель, но и утрата вкуса, обоняния, ориентации в пространстве. Подобные факторы вызывает недостаток кислорода или гипервентиляция.
В рамках исследования ученые выяснили, что COVID-19 влияет на мозг двумя путями. Многие пациенты дают чрезмерный иммунный ответ на проникновение возбудителя, что приводит к развитию аутоиммунного энцефалита, который обычно свойственен для людей с ВИЧ. Во втором случае начинается вирусный энцефалит. Нервная система и мозговые ткани сильно страдают, а после выздоровления функциональность долгое время остается на 60%, передает Le Figaro.
Симптомами КВИ являются не только высокая температура и кашель, но и утрата вкуса, обоняния, ориентации в пространстве. Подобные факторы вызывает недостаток кислорода или гипервентиляция.
В рамках исследования ученые выяснили, что COVID-19 влияет на мозг двумя путями. Многие пациенты дают чрезмерный иммунный ответ на проникновение возбудителя, что приводит к развитию аутоиммунного энцефалита, который обычно свойственен для людей с ВИЧ. Во втором случае начинается вирусный энцефалит. Нервная система и мозговые ткани сильно страдают, а после выздоровления функциональность долгое время остается на 60%, передает Le Figaro.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:44