АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

Ученые определили механизм влияния коронавируса на мозг

Ученые из Франции определили точный механизм воздействия коронавируса на человеческий мозг. Оказалось, восстановление после выздоровления занимает времени больше, чем после инсульта.
Ученые определили механизм влияния коронавируса на мозг

Симптомами КВИ являются не только высокая температура и кашель, но и утрата вкуса, обоняния, ориентации в пространстве. Подобные факторы вызывает недостаток кислорода или гипервентиляция.

В рамках исследования ученые выяснили, что COVID-19 влияет на мозг двумя путями. Многие пациенты дают чрезмерный иммунный ответ на проникновение возбудителя, что приводит к развитию аутоиммунного энцефалита, который обычно свойственен для людей с ВИЧ. Во втором случае начинается вирусный энцефалит. Нервная система и мозговые ткани сильно страдают, а после выздоровления функциональность долгое время остается на 60%, передает Le Figaro.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:44

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Всегда побеждайте!": Евгений Петросян поздравил поклонников со светлым праздником…
Врач рассказал о заболевании, которое развивает предраковое состояне…
В светлых праздник Пасхи Сергей Безруков показал лицо своего сына…
Эксперты рассказали, почему опасно устанавливать «докатку» на ведущую ось…
Александр Васильев рассказал, что ему повезло лечиться в клинике в…
Учёные из США обнаружили область в мозге, контролирующую пьяное…
Экстрасенсы назвали местоположение звезды «Дом-2» Александра…
Ученые определили механизм влияния коронавируса на…
Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла…
Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai…
Актриса Марина Федункив рассказала, что предпочитает естественное…
Steam сделал бесплатными два дополнения Overcooked!…
Лариса Гузеева приняла поздравления по поводу дня рождения…
Архивные фото из вирусной лаборатории Уханя шокировали…
Бойфренд Алексы продолжает общаться с беременной экс-невестой Александрой…
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем…
"Излучайте энергию добра": Анна Семенович поздравила фанатов с…
Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от…
Звезда сериала «Хроника эпидемии» Жюли ЛеБретон ради роли изучала…
Asus планирует выпуск нового Zenbook 14 с мощными процессором и…
Игорь Николаев поздравил поклонников с Пасхой и показал архивное фото со старшей дочерью…
Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования…
"Филипп - это уже что-то святое в нашей семье": Галкин не ревнует Пугачеву к…
Академик Александр Чучалин раскрыл тайны…
Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за маленьких…
Опубликованы первые рендеры четырехдверного Ford Mustang…
Оксана Воеводина рассказала об изменениях в жизни после рождения сына…
Владимир Путин: "Общество преодолевает фобии прошлого, связанные с…
Просмотреть все новости