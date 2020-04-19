Ученые определили механизм влияния коронавируса на мозг





Симптомами КВИ являются не только высокая температура и кашель, но и утрата вкуса, обоняния, ориентации в пространстве. Подобные факторы вызывает недостаток кислорода или гипервентиляция.В рамках исследования ученые выяснили, что COVID-19 влияет на мозг двумя путями. Многие пациенты дают чрезмерный иммунный ответ на проникновение возбудителя, что приводит к развитию аутоиммунного энцефалита, который обычно свойственен для людей с ВИЧ. Во втором случае начинается вирусный энцефалит. Нервная система и мозговые ткани сильно страдают, а после выздоровления функциональность долгое время остается на 60%, передает Le Figaro.