Академик Александр Чучалин раскрыл тайны коронавируса

«Думаю, мы подходим к пику заражения, а значит в июне пандемия пойдет на спад. Вирус навсегда останется с нами, соответственно нужно готовиться к очередной вспышке», - цитирует «РГ» академика.





В организме человека живет около 3 кг микроорганизмов, не провоцирующих болезни. Коронавирус вызывает сезонные ОРВИ, которыми дети и подростки могут болеть до 10 раз в год. Новый тип ранее науке не встречался, поэтому вызвал панику. У большинства заболевших помимо КВИ диагностируются микоплазма и риновирус. Врачи не знают, что из списка наносит более сильный урон здоровью.Коронавирус, проникая в легочные ткани, поражает альвеол, провоцируя излияние гиалуроновой кислоты. Плотность растет, начинается нехватка кислорода, падает давление. В связи с гибелью клеток быстро развивается пневмонит, не поддающийся лечению. Врачи выработали новую терапию, в рамках которой блокируют ферритин, являющийся причиной окислительного стресса.Чучалин напомнил, что лекарства для защиты только разрабатываются. Новые препараты базируются на блокировании рецептора АПФ2, отвечающего за обмен в легочной ткани. Прогресса в этой работе уже добились в Китае.