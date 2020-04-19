"Филипп - это уже что-то святое в нашей семье": Галкин не ревнует Пугачеву к Киркорову

«Филипп является нашим другом. Он наш друг. Можно даже сказать, что это нечто святое в нашей семье», — сообщил пародист.





В ходе разговора Максиму Галкину задали вопрос о его отношении к частому появлению Филиппа Киркорова в жизни его супруги. Шоумен сообщил, за время супружеской жизни он смог привыкнуть к этому и даже испытывает к нему уважение, поэтому совершенно не ревнует исполнительницу к бывшим возлюбленным.Артист отметил, поп-король частый гость в их доме, а Гарри и Елизавета с удовольствием дружат с Мартином и Аллой-Викторией. Киркоров не стал скрывать, Примадонна является одной из главных женщин в его жизни. Единственную дочь артист назвал в честь экс-супруги и покойной матери Виктории Марковны. Поп-король и Пугачева стали супругами 22 года назад. Тогда для исполнительницы он стал четвертым мужем. Но позже они всё-таки разошлись.