Hyundai готовит к дебюту семиместный кроссовер Hyundai Creta
Hyundai готовит к дебюту новый семиместный кроссовер Creta. Тестовый прототип, спрятанный под камуфляжную пленку, фотошпионы заметили на дорогах Южной Кореи.
Creta с тремя рядами сидений станет больше стандартного кроссовера – 4300 х 1635 х 2300 мм. Автомобиль получит модернизированный передний бампер, решетку радиатора с новой сеткой, дополнительное боковое окно. Производитель предоставил покупателям огромный выбор по моторам: бензиновый турбомотор объемом на 1,4 лира от KIA Seltos, 115-сильный турбодизель или «атмосферник» емкостью на 1,5 литра. В качестве трансмиссий используются 7-ступенчатый «робот», 6-МКПП, 6-АКПП.
Новая Creta поступит в продажу в 2021 году. Сначала кроссовер покорит рынок Индии. О поставках в Россию сведений нет.
Creta с тремя рядами сидений станет больше стандартного кроссовера – 4300 х 1635 х 2300 мм. Автомобиль получит модернизированный передний бампер, решетку радиатора с новой сеткой, дополнительное боковое окно. Производитель предоставил покупателям огромный выбор по моторам: бензиновый турбомотор объемом на 1,4 лира от KIA Seltos, 115-сильный турбодизель или «атмосферник» емкостью на 1,5 литра. В качестве трансмиссий используются 7-ступенчатый «робот», 6-МКПП, 6-АКПП.
Новая Creta поступит в продажу в 2021 году. Сначала кроссовер покорит рынок Индии. О поставках в Россию сведений нет.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:25