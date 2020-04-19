Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от коронавируса"





Как бы парадоксально это не звучало, распространение коронавируса с помощью бессимптомных носителей способно усилить иммунитет населения Земли в целом. Подобного мнения придерживается академик РАН Феликс Ершов, который говорит, что наличие подобных переносчиков является обычной ситуацией во время пандемии. Врач говорит, что почти половина россиян может даже не подозревать о наличии патогена и передавать его дальше. Подобный процесс гротескным образом выполняет функции вакцины, создавая "коллективную иммунизацию".Эксперт считает, что как только антитела выработаются у 70% населения, тогда заболеваемость пойдет на спад. Изредка эта закономерность нарушается мутациями, которые пока не наблюдаются в случае с SARS-CoV-2. Проблема заключается в том, что альтернативы подобной методике нет - вакцину против коронавирусной инфекции не успеют разработать до окончания пандемии. Поэтому Ершов призвал соотечественников придерживаться рекомендаций Минздрава, сохранять социальную дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты.