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Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от коронавируса"

Разработкой профилактических препаратов от коронавируса занимаются многие компании по всему миру, но лекарство может быть совсем рядом. Эпидемиологи сообщили, что бессимптомные больные могут стать "вакциной от COVID-19" благодаря распространению инфекции.

Как бы парадоксально это не звучало, распространение коронавируса с помощью бессимптомных носителей способно усилить иммунитет населения Земли в целом. Подобного мнения придерживается академик РАН Феликс Ершов, который говорит, что наличие подобных переносчиков является обычной ситуацией во время пандемии. Врач говорит, что почти половина россиян может даже не подозревать о наличии патогена и передавать его дальше. Подобный процесс гротескным образом выполняет функции вакцины, создавая "коллективную иммунизацию".

Эксперт считает, что как только антитела выработаются у 70% населения, тогда заболеваемость пойдет на спад. Изредка эта закономерность нарушается мутациями, которые пока не наблюдаются в случае с SARS-CoV-2. Проблема заключается в том, что альтернативы подобной методике нет - вакцину против коронавирусной инфекции не успеют разработать до окончания пандемии. Поэтому Ершов призвал соотечественников придерживаться рекомендаций Минздрава, сохранять социальную дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:28

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