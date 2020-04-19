Ozon назвал самыми популярными у сидящих на самоизоляции россиян товарами машинки для стрижки и инструменты для маникюра
Ozon назвал товары, которые стали самыми популярными у россиян, ушедших на самоизоляцию. Таковыми оказались машинки для стрижки и инструменты для маникюра. Анализ сделан по 2 млн поисковых запросов и 1,5 млн заказов.
Эксперты заметили, что в первую декаду апреля спрос на машинки для стрижки увеличился на 391%. Лампы для сушки гель-лака стали продаваться на 196% чаще. Женщины охотно заказывали средства по уходу за волосами и телом – прирост в 136% и 197% соответственно. В список популярных товаров вошли пилинги, скрабы, крема и другие средства для питания и увлажнения кожи.
В Китае, наоборот, в первом квартале, розничные продажи продемонстрировали резкое падение. Индикатором увеличения потребления стали потребительские товары, спрос на которые в годовом выражении рухнул на 19%.
Эксперты заметили, что в первую декаду апреля спрос на машинки для стрижки увеличился на 391%. Лампы для сушки гель-лака стали продаваться на 196% чаще. Женщины охотно заказывали средства по уходу за волосами и телом – прирост в 136% и 197% соответственно. В список популярных товаров вошли пилинги, скрабы, крема и другие средства для питания и увлажнения кожи.
В Китае, наоборот, в первом квартале, розничные продажи продемонстрировали резкое падение. Индикатором увеличения потребления стали потребительские товары, спрос на которые в годовом выражении рухнул на 19%.
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:03