Ozon назвал самыми популярными у сидящих на самоизоляции россиян товарами машинки для стрижки и инструменты для маникюра





Эксперты заметили, что в первую декаду апреля спрос на машинки для стрижки увеличился на 391%. Лампы для сушки гель-лака стали продаваться на 196% чаще. Женщины охотно заказывали средства по уходу за волосами и телом – прирост в 136% и 197% соответственно. В список популярных товаров вошли пилинги, скрабы, крема и другие средства для питания и увлажнения кожи.В Китае, наоборот, в первом квартале, розничные продажи продемонстрировали резкое падение. Индикатором увеличения потребления стали потребительские товары, спрос на которые в годовом выражении рухнул на 19%.