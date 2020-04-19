Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за маленьких форм

«Я набивалась к Никите, но оказалось, ему нужны пышные формы. Ну любит он большие попы, а в моей не хватает примерно трех-четырех размеров», - пояснила Штурм.

Штурм является завидной невестой. Ее внимания часто добиваются олигархи, но после тесного общения знаменитость им отказывает, поскольку не хочет связывать жизнь с мужчиной с расшатанной нервной системой.Знаменитость призналась, что не стесняется раздеваться перед камерами. В современном мире в этом нет ничего зазорного. Даже девственницы демонстрируют свои тела на всеобщее обозрение. В жизни исполнительницы настал период, когда она хочет чаще бывать со своим внуком, который демонстрирует растяжку, как у Анастасии Волочковой.