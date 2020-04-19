Названы основные преимущества противоспутниковой системы «Нудоль»
Установка А-235 «Нудоль» в первую очередь предназначена для противодействия ядерным ударам со стороны потенциального противника. Американские журналисты из Popular Mechanics решили посвятить новую публикацию основным преимуществам этой противоспутниковой системы.
Эксперт журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками сообщает, что недавние испытания А-235 «Нудоль» в очередной раз продемонстрировали эффективность российского комплекса ПРО. В частности, специалистам удалось оценить дополнительные плюсы этой установки, которая способна не только уничтожать вражеские ядерные боеголовки, но и «перехватывать» шпионские аппараты в космосе. По словам Мизоками, А-235 представляет угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите.
Подобный фактор и стал причиной беспокойства со стороны военного руководства США, которое понимает нависшую опасность для своих космических ЛА. Кроме прочего, днями ранее на космодроме Плесецк в Республике Коми состоялся восьмой тестовый запуск ракет системой «Нудоль». Боеголовка преодолела расстояние в 3000 километров и упала в море Лаптевых, а близлежащие населенные пункты были уведомлены о проведении опасных операций в регионе.
Эксперт журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками сообщает, что недавние испытания А-235 «Нудоль» в очередной раз продемонстрировали эффективность российского комплекса ПРО. В частности, специалистам удалось оценить дополнительные плюсы этой установки, которая способна не только уничтожать вражеские ядерные боеголовки, но и «перехватывать» шпионские аппараты в космосе. По словам Мизоками, А-235 представляет угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите.
Подобный фактор и стал причиной беспокойства со стороны военного руководства США, которое понимает нависшую опасность для своих космических ЛА. Кроме прочего, днями ранее на космодроме Плесецк в Республике Коми состоялся восьмой тестовый запуск ракет системой «Нудоль». Боеголовка преодолела расстояние в 3000 километров и упала в море Лаптевых, а близлежащие населенные пункты были уведомлены о проведении опасных операций в регионе.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:49