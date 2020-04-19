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Оксана Воеводина рассказала об изменениях в жизни после рождения сына Леона

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина в своём микроблоге в Instagram решила поделиться с поклонниками информацией о том, какие изменения в её жизнь внесло рождение ребёнка. Она отметила как положительные, так и отрицательные стороны материнства.

Среди плюсов материнства Оксана Воеводина выделила возможность больше времени уделять учебе и саморазвитию, заботе о собственном здоровье, слежению за питанием, телом и фигурой.
«Я начала больше времени уделять мыслям о будущем, строю планы на много лет вперёд. Смогла побороть вредные привычки, обращаю внимание на вождение автомобилем, уменьшила количество экстремальных и опасных видов спорта», - сообщила Воеводина.

Модель отметила, ей приходится отслеживать свои доходы и расходы, а мужчины, не стремящиеся к серьёзным отношениям, теперь не обращают на неё внимание из-за ребёнка, рассказывает звезда. Стоит отметить, что и минусов в материнстве оказалось достаточно. Так, модель стала больше нервничать, реже стали происходить встречи с друзьями, перестала высыпаться, путешествовать, а также расходы увеличились на малыша, так как он постоянно растёт. Последним пунктом Воеводина отметила, ей волнительно из-за того, что сыну предстоит идти в армию.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:27

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