"Излучайте энергию добра": Анна Семенович поздравила фанатов с Пасхой

Анна Семенович активно пользуется социальными сетями и регулярно делает посты. Сегодня она опубликовала ролик, на котором обратилась к своим преданным поклонникам. На кадрах знаменитость запечатлена без макияжа, она держит в курах тарелку с пасхальным куличом и горящей свечой. Анна Семенович поздравляет своих фанатов с праздником светлой Пасхи и желает им любви. В комментарии исполнительница написала: "Христос Воскресе! Любимые, будьте счастливы, излучайте энергию добра и радости. Здоровья нам всем".Подписчики пожелали Анне Семенович женского счастья, огромной любви и здоровья. Также пользователи Сети восхитились внешними видом знаменитости и отметили, что без макияжа она выглядит моложе своего возраста. За короткое время публикацию исполнительницы успели просмотреть почти 18 000 пользователей Сети.