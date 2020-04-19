Данко о Наталье Устименко: «Бывшая жена съехала с катушек и живет подаяниями»

«Жена с дочерьми живет подаяниями. Я всегда их обеспечивал, а теперь Наталья собирается через суд добиться алиментов», - рассказал Данко.





Данко рассказал, что всегда помогал детям, но последний месяц не стал перечислять алименты. Его старшая 16-летняя дочь отреклась от отца и прекратила с ним всякое общение. Устименко ничего не осталось, как давить на жалость и играть на эмоциях.Певец с новой возлюбленной снимает дом в Крыму. Ежемесячно он платит за аренду по 100 тыс. рублей. Свободное время артист проводит в гараже, а Мария Силуянова вяжет вещи, чтобы продать через интернет. Другого дохода из-за карантина у них нет. Данко шутит, что если ситуация не изменится, ему придется распродавать органы.