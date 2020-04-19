Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования озоном
Российским ученым удалось создать новую технологию для антисептической обработки медоборудования. Исследователи из "Росатома" представили систему стерилизации озоном, который станет безопасной альтернативой токсичному хлору.
Эксперты из центра ТРИНИТИ при государственной компании "Росатом" обнародовали результаты работы по использованию системы оперативной дезинфекции. В частности, мобильные комплексы с концентрированным озоном показали высокую эффективность в плане стерилизации медицинского инструментария, врачебных халатов и индивидуальных средств защиты, а также больничных палат. По словам пресс-службы института, озонаторы могут обеззараживать любые помещения площадью до 100 кв. м.
Известно, что подобный метод имеет существенное преимущество в области бактерицидного воздействия перед ультрафиолетовым кварцевым облучением и обработкой хлорными растворами. Еще одним плюсом называют значительно меньшее потребление электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами. Ученые говорят, что озонирование является "чистой" технологией, которая при правильном применении не имеет негативных последствий для здоровья в отличии от сильнодействующих химикатов и канцерогенных лучей.
Эксперты из центра ТРИНИТИ при государственной компании "Росатом" обнародовали результаты работы по использованию системы оперативной дезинфекции. В частности, мобильные комплексы с концентрированным озоном показали высокую эффективность в плане стерилизации медицинского инструментария, врачебных халатов и индивидуальных средств защиты, а также больничных палат. По словам пресс-службы института, озонаторы могут обеззараживать любые помещения площадью до 100 кв. м.
Известно, что подобный метод имеет существенное преимущество в области бактерицидного воздействия перед ультрафиолетовым кварцевым облучением и обработкой хлорными растворами. Еще одним плюсом называют значительно меньшее потребление электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами. Ученые говорят, что озонирование является "чистой" технологией, которая при правильном применении не имеет негативных последствий для здоровья в отличии от сильнодействующих химикатов и канцерогенных лучей.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:00