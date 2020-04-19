Ученые из "Росатома" создали систему стерилизации медоборудования озоном





Эксперты из центра ТРИНИТИ при государственной компании "Росатом" обнародовали результаты работы по использованию системы оперативной дезинфекции. В частности, мобильные комплексы с концентрированным озоном показали высокую эффективность в плане стерилизации медицинского инструментария, врачебных халатов и индивидуальных средств защиты, а также больничных палат. По словам пресс-службы института, озонаторы могут обеззараживать любые помещения площадью до 100 кв. м.Известно, что подобный метод имеет существенное преимущество в области бактерицидного воздействия перед ультрафиолетовым кварцевым облучением и обработкой хлорными растворами. Еще одним плюсом называют значительно меньшее потребление электроэнергии по сравнению с зарубежными аналогами. Ученые говорят, что озонирование является "чистой" технологией, которая при правильном применении не имеет негативных последствий для здоровья в отличии от сильнодействующих химикатов и канцерогенных лучей.