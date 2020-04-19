Алсу об отказе показывать сына на публике: "Рафаэлю всего четыре года, то есть можете даже не просить – не покажу"

«Когда Рафаэль повзрослеет и захочет с вами поздороваться, обязательно это сделает. Сейчас он помешан на Чебурашке, поэтому у меня соответствующая майка. Сыну всего четыре года, то есть можете даже не просить – не покажу», - объяснила Алсу.

Алсу всегда оберегала детей и долго скрывала их от общественности. Поклонники впервые увидели Сафину и Микеллу Абрамовых, когда им исполнилось по пять лет. Рафаэль еще слишком мал для выхода в свет, а вот девочки подросли и ведут свои блоги.Ранее певица рассказала , как проводит время во время самоизоляции. Артистка призвала женщин помнить о красоте и даже дома стараться удивлять любимых.