Смартфоны OnePlus 7 и 7 Pro оснастят операционной системой OxygenOS Open Beta 12





Иностранные источники сообщают, что компания OnePlus планирует предоставить фирменную OxygenOS Open Beta 12 для всех участников программы Open Beta. Обновленное программное обеспечение разработчики будут распространять через канал OTA, чей размер не превысит 316 МБ. Любой желающий сможет скачать и установить измененную операционную систему вручную. Основные нововведения коснулись системы безопасности и оптимизации работы ОЗУ.Известно, что по мере OnePlus 7 и 7 Pro будут постепенно обзаводится новыми функциями благодаря эволюции OxygenOS. К примеру, владельцы китайских смартфонов вскоре смогут идентифицировать загрязнение объектива с помощью OnePlus Camera. Другой особенностью может стать подсчет продолжительности пропущенных звонков, а также работающие в пассивном режиме приложения, охраняющие устройство от сетевых злоумышленников.