Базовый Cadillac CT6 подорожал на 50 тыс. рублей в России
Базовый Cadillac CT6, реализуемый на рынке России, подорожал на 50 тыс. рублей. Переднеприводная модель обойдется покупателям в 76,1 тыс. долларов или 5,7 млн рублей. Новый прайс-лист обнародовала компания General Motors.
За пакет Sport россиянам придется доплатить солидную сумму. Итоговая цена составит 85,5 тыс. долларов или 6,3 млн рублей. Модификация Premium Luxury Performance по стоимости почти не отличается от спортивной версии. В комплектацию входит контролер тормозной системы, помощник для прицепа, электронный дифференциал, магнитная подвеска бренда Magnetic Ride Control.
Cadillac CT6 с приводом на все четыре колеса обойдется россиянам в 88,5 тыс. долларов (+3 тыс. долларов). В переводе на рубли стоимость вырастет на 223 тыс. Увеличение цен обусловлено выросшим на 72% спросом.
За пакет Sport россиянам придется доплатить солидную сумму. Итоговая цена составит 85,5 тыс. долларов или 6,3 млн рублей. Модификация Premium Luxury Performance по стоимости почти не отличается от спортивной версии. В комплектацию входит контролер тормозной системы, помощник для прицепа, электронный дифференциал, магнитная подвеска бренда Magnetic Ride Control.
Cadillac CT6 с приводом на все четыре колеса обойдется россиянам в 88,5 тыс. долларов (+3 тыс. долларов). В переводе на рубли стоимость вырастет на 223 тыс. Увеличение цен обусловлено выросшим на 72% спросом.