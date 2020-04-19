Дочь певицы Славы Александра победила в пасхальной "битве яиц"

Певица Слава опубликовала видео, на котором показала, как проводит с семьей Пасху. На кадрах знаменитость устроила "битву яиц", сначала она сражалась с мужем Анатолием Данилицким, но проиграла ему. Потом возлюбленный певицы вступает в поединок со старшей дочерью и проигрывает. В конце видео Александра побеждает свою младшую сестру Антонину и танцует смешной танец. В комментарии певца Слава написала: "Христос Воскресе! Всех со светлым праздником Пасхи".Фанаты поздравили исполнительницу и ее семью с праздником. Они пожелали всем удачи, здоровья и хорошего настроения. Также пользователи Сети отметили, как сильно дочери Александра и Антонина похожи на свою звездную мать. Публикацию певицы Славы за час просмотрели более 52 000 пользователей Сети.