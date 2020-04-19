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Дочь певицы Славы Александра победила в пасхальной "битве яиц"

Певица Слава показала на странице своего Instagram пасхальную "битву яиц", которую устроила ее семья. Также известная исполнительница сообщила подписчикам, что ее старшая дочь Александра победила в данном состязании.
Дочь певицы Славы Александра победила в пасхальной "битве яиц"

Певица Слава опубликовала видео, на котором показала, как проводит с семьей Пасху. На кадрах знаменитость устроила "битву яиц", сначала она сражалась с мужем Анатолием Данилицким, но проиграла ему. Потом возлюбленный певицы вступает в поединок со старшей дочерью и проигрывает. В конце видео Александра побеждает свою младшую сестру Антонину и танцует смешной танец. В комментарии певца Слава написала: "Христос Воскресе! Всех со светлым праздником Пасхи".

Фанаты поздравили исполнительницу и ее семью с праздником. Они пожелали всем удачи, здоровья и хорошего настроения. Также пользователи Сети отметили, как сильно дочери Александра и Антонина похожи на свою звездную мать. Публикацию певицы Славы за час просмотрели более 52 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:28

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