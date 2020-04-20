Православные отмечают Акулинин день: Что нельзя делать в день почтения памяти мучеников





В старину 20 апреля люди пытались задобрить духов и проводили много обрядов, посвященных русалкам. Женщины просили добрые силы защитить семьи от утопленников. Считалось, что в праздник мифическое существо может постучать в дверь, появиться в бане или на огороде. В некоторых поверьях они описываются, как девушки, скончавшиеся перед свадьбой. В светлое время дня девушки с рыбьим хвостом становились кувшинками, а ночью в людском образе резвились на берегу водоемов.Для защиты от нечисти крестьянки, отправляясь за водой, брали с собой пучок полыни или чеснок. Без них ходить к реке или озеру запрещалось. Ночью приближаться к месту обитания русалок было нельзя, поскольку они могли защекотать человека до смерти. Смотреть на звезды сегодня тоже не стоит. 20 апреля на улице становилось тепло. Солнечные лучи пробуждали водных обителей. Чтобы задобрить русалок, сельские жители оставляли на берегу красивые наряды и холсты.В этот день запрещено передавать солонку из рук в руки, что может призвать серьезную ссору на пустом месте. Лучше поставить ее на стол и попросить того, кому она нужна, самому взять ее. также, по поверьям, нельзя сушить зонтики в спальной комнате, так как это может привести к семейному конфликту. Полностью тратить деньги в Акулинин день тоже не нужно, в противном случае есть риск потерять возможность пополнять бюджет. Запреты также касаются разрезания ножом новой буханки хлеба после захода солнца, а также шумное поведение в гостях.Если в Акулинин день шел дождь, люди ждали плохой урожай яровых и калины. Утренний мороз, проходивший к рассвету, сулил много хлеба и гречки. Сегодняшний день издавна считался прекрасным временем для высаживания грушевых деревьев. Сельчане верили, что погода, устоявшаяся 20 апреля, всегда повторяется 20 сентября.