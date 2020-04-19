Дмитрий Дмитренко о том, как ему удаётся быть идеальным мужем: «Надо просто понять, что твоя женщина беременная»

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель ожидают появления второго ребенка. Пара уже сообщила фанатам, что у них родится девочка. Недавно в Сети появился фрагмент будущего эфира «Дом-2». На кадрах участник реалити-шоу общается со своей беременной женой и рассказывает, как ему удалось стать идеальным мужем. Дмитрий Дмитренко уверен, что не нужно перечить женщине, особенно если она находится в положении.Участник «Дом-2» рассказал, что беременных жен необходимо любить и потакать их капризам, даже если они при этом топают ногой и что-то требуют. Именно мудрый мужчина может промолчать, когда женщина не права. Также Дмитрий Дмитренко уверен, что такое понимание приходит только с опытом. Пользователи Сети по-разному отнеслись к высказываниям участника «Дом-2». Некоторые отметили, что он все правильно говорит. Другие написали, что не считают Дмитрия Дмитренко идеальным мужем.