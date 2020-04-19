Врачи Анастасии Заворотнюк возобновили лечение из-за улучшения состояния актрисы
Врачи Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком, возобновили лечение актрисы из-за улучшения состояния ее здоровья. Сведения предоставил Telegram-канал Mash.
Врачи отметили за последний месяц положительную динамику в состоянии Заворотнюк. Актрису стали возить в другое медицинское учреждение, где она получает химиотерапию и проходит обследование у нейрохирургов. Раньше знаменитость была слишком слаба, поэтому активное лечение не проводилось.
Супруг Петр Чернышёв живет в клинике вместе с Заворотнюк. Фигурист не отходит от жены ни на минуту и поддерживает ее на каждом этапе лечения.
3 апреля звезда сериала «Моя прекрасная няня» отпраздновала в кругу семьи 49-летие. В честь праздника родные обратились к фанатам актрисы и поблагодарили их за молитвы о ее здоровье.
Врачи отметили за последний месяц положительную динамику в состоянии Заворотнюк. Актрису стали возить в другое медицинское учреждение, где она получает химиотерапию и проходит обследование у нейрохирургов. Раньше знаменитость была слишком слаба, поэтому активное лечение не проводилось.
Супруг Петр Чернышёв живет в клинике вместе с Заворотнюк. Фигурист не отходит от жены ни на минуту и поддерживает ее на каждом этапе лечения.
3 апреля звезда сериала «Моя прекрасная няня» отпраздновала в кругу семьи 49-летие. В честь праздника родные обратились к фанатам актрисы и поблагодарили их за молитвы о ее здоровье.