Игорь Николаев поздравил поклонников с Пасхой и показал архивное фото со старшей дочерью Юлией

«Данная фотография была сделана в 2017 году на всенощной пасхальной службе со старшей дочкой Юлей. В этом году отмечаем праздник в домашней атмосфере. Христос Воскресе! С праздником!» — подписал публикацию певец.

Игорь Николаев предпочитает соблюдать православные каноны и в светлый праздник Пасхи посещает храм. Но в этом году из-за ограничительных мер по причине пандемии COVID-19 и соблюдения режима социального дистанцирования исполнитель решил порадовать поклонников архивной фотографией со своей дочерью Юлией. Посещение храма пришлось отложить. Артист сообщил, что в 2017 году у него получилось побывать на всенощной пасхальной службе в компании своей дочери.Поклонники принялись в ответ поздравлять исполнителя и желать ему и его семье добра и здоровья. «С праздником! Красивая дочь. Вы счастливый папа. Будьте счастливы, здоровы и любимы», «Маэстро, со светлой Пасхой», «Дочка на фото будто ангел земной: светлая будто свет излучает», - прокомментировали публикацию подписчики певца. Среди звёздных комментаторов можно заметить Игоря Крутого, Филиппа Киркорова и Андрея Блинова.