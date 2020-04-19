Тимати о вызове Насти Ивлеевой: «Мать, ты что там в себя поверила?»

«Настя, Настенька, ты что там в себя поверила? Я посмотрел твой блог и твои выпуски – ты физически ко мне не готова. В шоу Елены Малышевой больше экшена. Если хочешь, подумай, что со мной сделаешь. Мы обязательно это обсудим и поставим жирную точку», - заявил Тимати.

В баттлах Ивлеевой приняли участие Лолита, Максим Галкин, Ила Галич, Надежда Дорофеева, Дантес, Регина Тодоренко и другие знаменитости. Следующим, 13-м по счету, участником ведущая хотела сделать Тимура Юнусова.В ответ на красноречивое обращение Ивлеева рекомендовала музыканту съесть бургер из Black star Burger. За это время знаменитость обещала придумать для артиста задание, которое вызовет у него незабываемый «инсульт».