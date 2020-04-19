Евгений Миронов признался, что уже дважды сдавал анализ на коронавирус





Несмотря на карантинные меры, Евгений Миронов продолжает готовиться к будущим постановкам во время пребывания на даче. Поскольку коронавирус ранее подозревали у директора Театра Наций Марии Ревякиной, актер был вынужден пройти тест на COVID-19 два раза для "самоуспокоения". Артист признался, что успел соскучиться за коллегами, но предпочитает оберегать семью от болезней. Он также заявил, что тема пандемии может не только послужить хорошим материалом для драматургии, но и позволит сделать мировому сообществу важные выводы.Миронов говорит, что сейчас он занят несколькими проектами, среди которых выделяется "заготовка" к "Мастеру и Маргарите" в режиссуре всемирно известного Робера Лепажа. В этой постановке примут участие более 30 актеров, а премьера намечена на следующий год из-за неясной ситуации с коронавирусной инфекцией. А вот первой работой Миронова после отмены самоизоляции станет "Страсти по Фоме" режиссера Евгения Марчелли.