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Шэрон Стоун о подготовке к премии «Оскар-1996»: «Курьер переехал мой дизайнерский наряд»

Шерон Стоун рассказала Наоми Кэмбэлл о преследовавших ее неудачах во время подготовки к премии «Оскар-1996». Актриса осталась без дизайнерского наряда и придумывала образ «на ходу».
Шэрон Стоун о подготовке к премии «Оскар-1996»: «Курьер переехал мой дизайнерский наряд»

В 1996 году Стоун впервые номинировали на «Оскар». Для торжественной церемонии голливудская звезда заказала платье у Веры Вонг. Модельер с мировой известностью передела наряд с курьером за день до мероприятия, но он выронил коробку и переехал ее на машине.
«На платье остался огромный черный след. Я ужасно испугалась, но Эллен Миройник, работавшая над костюмами для «Основного инстинкта», помогла мне собрать цельный образ из моего гардероба: платье от Armani стало жакетом, под ним была юбка от Valentino и водолазка Gap. Перед выходом из дома мама заметила, что на одной из вещи зияет дыра и зашивала ее прямо на мне», - цитирует «Слово и Дело» Стоун.

Ранее звезда показала дыхательную гимнастику, способствующую очищению легких.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:21

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