Эндокринолог назвала причины, из-за которых люди не могут сбросить вес на диете





Терапевт-эндокринолог Диляра Лебедева утверждает, что отсутствие физической активности, употребление вредной пищи и хронические заболевания считаются основными препятствиями во время похудения, от которых нельзя избавиться строгим рационом. Врач говорит, что сам факт правильного питания и занятий спортом не гарантирует потери веса в силу ряда причин. Во-первых, набор жировых отложений возникает в результате палео- и кетодиет, периодического голодания и тренировок, которые чередуются кардио и силовыми нагрузками.Лебедева говорит, что обрести идеальную фигуру также может мешать банальный стресс и отсутствие сна. Особенно о потере лишних килограммов стоит забыть тем людям, которые ложатся спать после полуночи. Это объясняется нарушениями в гормональном балансе и скачками концентрации пролактина, эстрогена, прогестерона, тестостерона и кортизола. Наконец, причинами неэффективного похудения могут быть анемия, недостаток витамина D, заболевания ЖКТ и хронические инфекции.