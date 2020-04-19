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Учёные выяснили, что картофель помогает восстанавливать мышцы после тренировок

Учёные из Университета Монтаны провели исследование и смогли обнаружить, что картофель может составить конкуренцию обычному спортивному питанию. Эксперты утверждают, овощ помогает восстановить мышцы у спортсменов.

Спортсмены, желающие улучшить результаты своих достижений, зачастую используют спортивное питание для восстановления мышц. Однако недавно учёные нашли альтернативу данному продукту.
«На спортсменов легко влиять, поэтому маркетологи придумывают разные уловки для привлечения внимания», - сообщил Брент Руби, являющийся спортсменом и директором «Центра физиологии труда и метаболизма».

Он со своей командой провел большое количество исследований, в ходе которых изучались спортивные результаты и роль углеводного питания для улучшения мышц. В эксперименте приняли участие 8 мужчин и 8 женщин. Им составили программу тренировок, которая включала 1,5 часа интенсивной езды на велосипеде с дальнейшим отдыхом, восстановлением и 20 км гонкой на время. После этого участники сдали анализ крови и прошли биопсию мышц. В результате эксперимента удалось выяснить, мышцы у мужчин и у женщин восстанавливаются одинаково, несмотря на то, какой продукт был использован для пополнения запасов углеводов: картофель или спортивное питание. Учёные полагают, результаты данного исследования способны помочь спортсменам выбрать правильные продукты для улучшения самочувствия и результатов достижений.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30

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