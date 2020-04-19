Учёные выяснили, что картофель помогает восстанавливать мышцы после тренировок

«На спортсменов легко влиять, поэтому маркетологи придумывают разные уловки для привлечения внимания», - сообщил Брент Руби, являющийся спортсменом и директором «Центра физиологии труда и метаболизма».





Спортсмены, желающие улучшить результаты своих достижений, зачастую используют спортивное питание для восстановления мышц. Однако недавно учёные нашли альтернативу данному продукту.Он со своей командой провел большое количество исследований, в ходе которых изучались спортивные результаты и роль углеводного питания для улучшения мышц. В эксперименте приняли участие 8 мужчин и 8 женщин. Им составили программу тренировок, которая включала 1,5 часа интенсивной езды на велосипеде с дальнейшим отдыхом, восстановлением и 20 км гонкой на время. После этого участники сдали анализ крови и прошли биопсию мышц. В результате эксперимента удалось выяснить, мышцы у мужчин и у женщин восстанавливаются одинаково, несмотря на то, какой продукт был использован для пополнения запасов углеводов: картофель или спортивное питание. Учёные полагают, результаты данного исследования способны помочь спортсменам выбрать правильные продукты для улучшения самочувствия и результатов достижений.