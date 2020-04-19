АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пасха-2020 на карантине: Что нельзя делать в праздник Воскресения Христа…
EUR 80.11 USD 73.94
Курс валют на 18.04.2020

"Звезда на кухне": Певица Валерия приготовила Иосифу Пригожину пасхальный завтрак

Певица Валерия приготовила своему возлюбленному Иосифу Пригожину пасхальный завтрак. Продюсер на странице в Instagram показал подписчикам звезду на кухне.
"Звезда на кухне": Певица Валерия приготовила Иосифу Пригожину пасхальный завтрак

Иосиф Пригожин часто публикует ролики, на которых певица Валерия занимается домашними делами, спортом или наносит макияж. В этот раз продюсер показал, как исполнительница готовит для него пасхальный завтрак. На кадрах знаменитость делает ленивые вареники, а ее возлюбленный громко говорит о том, что не часто видит звезду за таким занятием. Валерия смеется и отвечает, что готовит только в честь праздника светлой Пасхи. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Наше пасхальное утро. Моя девочка готовит мне ленивые вареники. Всех с праздником!".

Подписчикам понравилось видео знаменитостей. Они поздравили пару с Пасхой и пожелали им здоровья, любви и семейного благополучия. Многие восхитились нежным отношением знаменитостей друг к другу. За несколько минут публикацию Иосифа Пригожина просмотрели более 9 500 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Мира, добра и благополучия": Альбина Джанабаева поздравила фанатов с…
Учёные выяснили, что картофель помогает восстанавливать мышцы после…
Максим Виторган опубликовал снимок в постели с Нино…
Врач-невролог Ольга Петренюк рассказала об опасности неврологических заболеваний у…
Анна Хилькевич показала, как безопасно целоваться в условиях…
Житель Камчатки заснял на видео выползшую из унитаза…
"Что карантин делает с людьми?": Ксения Бородина предстала перед поклонниками без…
Врачи Анастасии Заворотнюк возобновили лечение из-за улучшения состояния…
В Apple планируют остановить производство iPhone…
Шэрон Стоун о подготовке к премии «Оскар-1996»: «Курьер переехал мой дизайнерский…
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко стихами на русском языке поздравили вместе с российскими артистами верующих с…
"Звезда на кухне": Певица Валерия приготовила Иосифу Пригожину пасхальный…
Россияне за рубежом смогут проверить заявления на матпомощь через бота в…
Ольга Зуева рассекретила необычное имя дочери Данилы…
Полиция Москвы приравняет к нарушению самоизоляции нахождение верующих около…
Милена Безбородова о своем детстве: «После смерти бабушки мама перестала появляться…
Nissan 400Z построят на основе Infiniti…
В Омске мать выронила ребенка во время спуска по простыням с 4…
Степан Меньщиков хочет пригласить на «Дом-2» бывшую жену Евгению и…
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии…
Катя Жужа о беременности: «Полтора года мы ждали…
ВВС Чада случайно убили четырех человек выпущенной из Су-25…
В Ухане оценили вероятность искусственного происхождения…
"Я даю Оле все, что ей нужно": Давид Манукян рассказал о ревности в отношениях с…
В России назвали число долгожителей, преодолевших 100-летний…
"Христос воскрес": Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили всех с…
Лидия Федосеева-Шукшина о разлуке с дочерью Настей: «Суды длились пять…
Демограф Дарья Халтурина рассказала о всплеске рождаемости и росте алкогольной смертности из-за пандемии…
Просмотреть все новости