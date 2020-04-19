"Звезда на кухне": Певица Валерия приготовила Иосифу Пригожину пасхальный завтрак

Иосиф Пригожин часто публикует ролики, на которых певица Валерия занимается домашними делами, спортом или наносит макияж. В этот раз продюсер показал, как исполнительница готовит для него пасхальный завтрак. На кадрах знаменитость делает ленивые вареники, а ее возлюбленный громко говорит о том, что не часто видит звезду за таким занятием. Валерия смеется и отвечает, что готовит только в честь праздника светлой Пасхи. В комментарии Иосиф Пригожин написал: "Наше пасхальное утро. Моя девочка готовит мне ленивые вареники. Всех с праздником!".Подписчикам понравилось видео знаменитостей. Они поздравили пару с Пасхой и пожелали им здоровья, любви и семейного благополучия. Многие восхитились нежным отношением знаменитостей друг к другу. За несколько минут публикацию Иосифа Пригожина просмотрели более 9 500 пользователей Сети.